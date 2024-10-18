Автоледи, которая управляла машиной с ребенком на руках, наказали в Астане

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно женщину, которая управляет машиной с малолетним ребенком на руках, передает NUR.KZ. В ДП Астаны прокомментировали видео.

В Instagram-аккаунте "Astana_brothers" опубликовано видео, которое очевидцы сняли в Астане.

На кадрах видно женщину, которая управляет автомобилем. При этом, вместе с ней за водительским сиденьем находится малолетний ребенок.

"Она ставит в опасность своего ребенка и всех вокруг себя", - говорится в подписи к видео.

Подписчики в комментариях выразили возмущение действиями женщины.

"Лишать таких прав", "Они просто не представляют, какой удар во время аварии", "Многие родители ведут себя сейчас так, будто у них дети запасные", - пишут пользователи.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны.

"По данному факту водитель автомашины марки Toyota привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. Кроме того, с водителем проведена беседа профилактического характера", - сообщили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что в Алматы засняли женщину за рулем авто, на коленях которой во время вождения сидел маленький ребенок. На другом пассажирском сиденье, судя по видео, также находился ребенок. В ДП обещали установить нарушительницу.

До этого в Астане автоледи водила машину с грудным ребенком на руках. Когда об этом узнали в столичной полиции, стражи порядка провели с ней профилактическую беседу о нарушении требований перевозки детей. Затем сотрудники спецбатальона ДП Астаны подарили ей детский стульчик для кормления.

Согласно правилам, утвержденным правительством, запрещается перевозить детей до 12 лет при отсутствии специального детского удерживающего устройства или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сидении механического транспортного средства - при отсутствии специального детского удерживающего устройства.