Катание на авто обошлось карагандинцу в 2,8 млн тенге

В Караганде полицейские задержали водителя с неоплаченными штрафами на сумму 2,8 млн тенге. На нарушителя было наложено 106 штрафов, ни один из них не был оплачен, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полка патрульной полиции остановили автомобиль с иностранной регистрацией, за рулем которого находился 23-летний мужчина.

В ходе проверки выяснилось, что водитель является злостным нарушителем правил дорожного движения - на него было наложено 106 штрафов, ни один из них не был оплачен.

Кроме того, на него был составлен административный протокол за нарушение законодательства об обязательном страховании. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Напомним, ранее в Астане полицейские задержали водителя автомобиля Hyundai за вождение в нетрезвом виде. Мужчина вышел из караоке в 5 часов утра и сел за руль. Он пытался скрыться после того, как заметил автопатруль, но не смог.

А в Жамбылской области оштрафовали водителя авто, устроившего дрифт на дороге. Помимо этого, лихача лишили прав.

Также сообщалось, что в Алматы судебные исполнители вместе с полицией выявляют водителей с долгами по налогу на транспорт и забирают их авто на штрафстоянки.