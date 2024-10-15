"Он же гусь": мужчину задушили в Павлодарской области

33-летнего мужчину приговорили к лишению свободы за убийство сельчанина в Павлодарской области. Скончался потерпевший от асфиксии, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

По версии следствия, двое парней повздорили между собой во дворе частного дома в селе Айнаколь.

Это стало поводом одному из них обратиться к своему родственнику, проживающему в Аксу. Написав дяде через мессенджер, парень попросил его подъехать.

В свою очередь старший родственник, как считает обвинение, сгладить углы не намеревался, а вместо этого племяннику отвечал: "Заднюю не давай", "Он же гусь".

Спустя час дядя оказался в Айнаколе. Он зашел во двор дома, где никого не оказалось, кроме потерпевшего, с которым был конфликт у его племянника.

"Стал наносить своими руками удары по голове и лицу, а затем, схватив левой рукой, поднял потерпевшего и умышленно стал душить, сдавливать его органы шеи, нанося при этом правой рукой удары по различным частям тела", - пояснил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

Уголовное дело рассмотрели по ст.99 УК РК (Убийство). Обвиняемый просил переквалифицировать дело на ст.106 ч.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека), но ему отказали.

Учитывая собранные доказательства, показания свидетелей, суд пришел к выводу, что вина подсудимого доказана. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее стало известно, что жителя города Аксу признали виновным в убийстве после пьяной ссоры. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Также с мужчины взыскано в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда 8 млн тенге и материальный ущерб в размере почти 1 млн тенге.