После отдыха в юрте павлодарца пожизненно лишили водительских прав

Жителя Павлодара пожизненно лишили права управления транспортными средствами после того, как он приехал с семьей в зону отдыха, где снял юрту и выпил пива, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Щербактинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Павлодара по факту управления транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортом, в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст.346 УК).

Суд установил, что постановлением от 2 сентября 2022 года мужчина уже лишен водительских прав сроком на семь лет.

Однако 27 июля текущего года с утра он со своей семьей приехал в зону отдыха "Маралды". Автомашину семья оставила на территории общей парковки.

"Для отдыха сняли юрту. Во время отдыха он выпил две банки пива. Далее, чтобы погрузить вещи в автомашину, он подъехал на ней к юрте, куда в это время следом подъехала полицейская автомашина. Подсудимый был задержан сотрудниками полиции на том же месте", - пояснили в суде.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

Взысканные судом процессуальные издержки казахстанец оплатил добровольно.

Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.