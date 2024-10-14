Ребенок утонул в септике в Акмолинской области: обвиняемый раскаялся в суде

В Акмолинской области вынесли приговор директору ТОО, которое занималось строительством детского сада, где в септике утонул ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2018 году в селе Тонкерис Акмолинской области директор ТОО начал строительство детского сада, но в 2021 году в связи с отсутствием финансирования приостановил работы.

"В один из летних дней 2023 года на территорию строительного объекта беспрепятственно проник четырехлетний ребенок. Играя, упал в колодец с водой и умер", - рассказали в суде.

В Шортандинский райсуд уголовное дело в отношении обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть ребенка (ч.2 ст.277 УК), поступило с процессуальным соглашением о признании вины.

"Директор ТОО не контролировал соблюдение техники безопасности при проведении строительных работ, не обеспечил создание службы безопасности и охраны труда", - установил суд.

Так, по информации суда, директор ТОО допустил следующие нарушения строительных нормативов и правил:

строительная площадка в населенном пункте во избежание доступа посторонних лиц не была ограждена;

на территории строительного объекта отсутствовала охрана;

входные ворота на территорию объекта не закрывались надлежащим образом и позволяли свободный доступ посторонним;

опасные зоны не были обозначены знаками безопасности, отсутствовали защитные ограждения;

колодцы и другие выемки не были закрыты крышками, не ограждены, в темное время суток ограждения не обозначались электрическими сигнальными лампами.

"Согласно судебной экспертизе смерть ребенка наступила из-за утопления", - уточнили в суде.

Таким образом, как установил суд, руководитель ТОО нарушил правила безопасности при ведении строительства, что повлекло по неосторожности смерть малолетнего ребенка.

Смягчающими обстоятельствами посчитали признание вины и чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей, заключение медиативного соглашения с потерпевшими и возмещение ущерба, согласие потерпевших на процессуальное соглашение.

Отягчающих обстоятельств установлено не было. Гражданский иск потерпевшие в суде не заявили.

В рамках заключенного государственным обвинителем процессуального соглашения о полном признании вины прокурор просил суд назначить условное наказание подсудимому.

Суд рассмотрел дело в сокращенном порядке без изучения доказательств. Подсудимого приговорили к трем годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.2 ст.277 УК РК нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в начале июля прошлого года на территории строящегося детского сада в селе Тонкерис в септике утонул ребенок. По данному несчастному случаю назначили экспертизы, а по результатам проверки приняли процессуальное решение.