Более 6 тыс. водителей наказали за непристегнутый ремень в Павлодарской области

В Павлодарской области более 6 тыс. водителей получили штрафы за непристегнутый ремень безопасности и несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, некоторые участники дорожного движения не полностью осознают важность пристегивания ремнями безопасности, которые предназначены для сохранения здоровья и жизни.

Ремень безопасности является одной из самых простых и эффективных систем для безопасной езды, снижая риск смерти в случае лобового столкновения до 90%.

"В Павлодарской области с начала года за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов, а также за неиспользование ремней безопасности и мотошлемов были привлечены к ответственности около 6542 граждан", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Недавно в Павлодаре на улице Сатпаева была остановлена автомашина Toyota, водитель которой не был пристегнут ремнем безопасности. Нарушитель был привлечен к административной ответственности с наложением штрафа.

Отметим, что по ч.2 ст.593 КоАП РК несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее в Экибастузе привлекли к ответственности водителей, чьи пассажиры по пояс вылезли из окон авто во время движения по трассе. Видео опасного поведения на дороге появилось в соцсетях.