Вылезших из окон пассажиров сняли на видео возле стелы в Экибастузе

В Павлодарской области привлекли к ответственности водителей, чьи пассажиры по пояс вылезли из окон авто во время движения по трассе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники полиции на постоянной основе посредством социальных сетей выявляют злостных нарушителей правил дорожного движения.

К примеру, на автодороге возле стелы Экибастуза были установлены водители транспортных средств в возрасте 21 и 22 лет, которых привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, нарушение правил маневрирования, невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки.

"Водители, ответственные за своих пассажиров, позволили им высунутся из окон, тем самым подвергли риску не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения", - отметил начальник ОМПС УП Экибастуза Талгат Шанкотов.

Добавим, что по ч.1 ст.593 КоАП РК несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

В соответствии с ч.1 ст.595 КоАП РК невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).