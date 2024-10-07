"Возможно, надышался в подъезде": павлодарец нашел оправдание езде под наркотиками
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Житель Павлодара предстал перед судом за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения и заявил, что просто надышался в подъезде, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении гражданина за управление транспортным средством в наркотическом опьянении рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара.
Суд установил, что 27 августа 2024 года в Павлодаре на пересечении улиц Олжабай батыра и Генерала Дюсенова водитель управлял транспортным средством марки "ВАЗ-2107" в состоянии наркотического опьянения.
"На судебном заседании гражданин вину в совершенном правонарушении признал частично и пояснил, что находился в компании, где курили анашу. Сам давно не употребляет наркотические средства. В его подъезде курят анашу, возможно, он там надышался", - рассказали в суде.
Однако согласно заключениям медицинского освидетельствования, врач-нарколог установил у мужчины состояние наркотического опьянения, вызванное употреблением каннабиноидов.
Суд признал гражданина виновным по ч.1 ст.608 КоАП и назначил взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. Постановление вступило в законную силу.
Добавим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.
Ранее жителя Павлодарской области обвиняли в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, но он смог доказать, что не употреблял запрещенных веществ. Мужчина отсидел 15 суток и получил более миллиона тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2170993-vozmozhno-nadyshalsya-v-podezde-pavlodarec-nashel-opravdanie-ezde-pod-narkotikami/
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