"Возможно, надышался в подъезде": павлодарец нашел оправдание езде под наркотиками

Житель Павлодара предстал перед судом за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения и заявил, что просто надышался в подъезде, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении гражданина за управление транспортным средством в наркотическом опьянении рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара.

Суд установил, что 27 августа 2024 года в Павлодаре на пересечении улиц Олжабай батыра и Генерала Дюсенова водитель управлял транспортным средством марки "ВАЗ-2107" в состоянии наркотического опьянения.

"На судебном заседании гражданин вину в совершенном правонарушении признал частично и пояснил, что находился в компании, где курили анашу. Сам давно не употребляет наркотические средства. В его подъезде курят анашу, возможно, он там надышался", - рассказали в суде.

Однако согласно заключениям медицинского освидетельствования, врач-нарколог установил у мужчины состояние наркотического опьянения, вызванное употреблением каннабиноидов.

Суд признал гражданина виновным по ч.1 ст.608 КоАП и назначил взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. Постановление вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Ранее жителя Павлодарской области обвиняли в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, но он смог доказать, что не употреблял запрещенных веществ. Мужчина отсидел 15 суток и получил более миллиона тенге.