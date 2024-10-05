Жители ЗКО потеряли 700 млн тенге

700 млн тенге выманили мошенники у жителей Западно-Казахстанской области. Об этом сообщил заместитель начальника криминальной полиции ДП ЗКО Артур Мусагалиев, передает "Мой город".

По его словам, аферисты придумывают более изощренные способы обмануть доверчивых граждан. Так, они звонят потенциальной жертве, представляются операторами связи и говорят, что направили код на телефон абонента.

"Мошенники говорят: "Если вы сообщите этот код, то сможете увидеть свои данные в eGov". Это первый шаг злоумышленников.

Следом звонит другой человек и представляется сотрудником полиции или Национального банка. Он уверяет жертву, что звонивший до этого является мошенником и, получив код, сможет прикарманить все деньги.

В качестве спасения лжесотрудник предлагает перевести все средства жертвы на безопасный счет. В настоящее время растет число жителей ЗКО, которых обманули именно по этой схеме", - рассказал Артур Мусагалиев.

На сегодня мошенники обманули жителей ЗКО на 700 миллионов тенге. Стражи порядка просят граждан быть бдительными.

Ранее полицейские Западно-Казахстанской области заявили об участившихся случаях мошенничества в отношении учителей и врачей. Преступники, предварительно установив фото руководителя организации в чатах WhatsApp и Telegram, от их имени пишут работнику, что ему позвонят сотрудники КНБ и необходимо исполнить их указания.

После этого аферисты звонят будущей жертве и, представляясь сотрудниками КНБ, вводят в заблуждение информацией о проведении банковских операций по финансированию террористической деятельности. Воспользовавшись растерянностью жертвы, мошенники склоняют людей перечислить имеющиеся на счетах или взятые в кредит деньги на заранее приготовленный ими якобы безопасный счет. Но после этого уже сами распоряжаются деньгами своих жертв.