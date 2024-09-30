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Редких черепах незаконно продавали в Усть-Каменогорске

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Среднеазиатские черепахи
Редких черепах обнаружили в Усть-Каменогорске. Фото: polisia.kz

В Усть-Каменогорске обнаружили среднеазиатских черепах в одном из зоомагазинов и пресекли их незаконную продажу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию поступило сообщение от местной жительницы о возможном нарушении законодательства, касающегося содержания пресмыкающихся в одном из зоомагазинов.

"Сотрудники природоохранной полиции провели проверку и обнаружили в магазине три особи среднеазиатских черепах, на содержание и продажу которых у продавцов отсутствовали разрешительные документы", - рассказали в МВД.

Отмечается, что среднеазиатская черепаха включена в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид и защищена Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

По данному факту возбуждено административное дело по статье "Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов".

Материалы переданы в Восточно-Казахстанскую областную инспекцию лесного хозяйства и животного мира для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что по ст.389 КоАП РК незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов влекут штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов малого предпринимательства - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 70 МРП (258 440 тенге), с конфискацией видов диких животных и растений и их продукции. 

Ранее в Караганде трех сотрудников городского зоопарка приговорили к трем годам ограничения свободы за попытку похитить и продать двух львят, используя свое служебное положение. Об этом стало известно полиции, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий их задержали во время сделки купли-продажи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167722-redkih-cherepah-nezakonno-prodavali-v-ust-kamenogorske/

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