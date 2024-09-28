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Дети падали в обморок: педагоги распылили перцовый баллончик в здании школы в СКО

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Перцовый баллончик
Перцовый баллончик. Иллюстративное фото: Getty images / Photoboyko

Педагоги распылили перцовый баллончик в здании школы в СКО - в результате три человека обратились в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как рассказали стражи порядка, 27 сентября в полицию поступило сообщение, что в школе райцентра Талшық учащиеся падают в обморок и в помещении стоит специфический запах.

Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы и участковый инспектор полиции эвакуировали из здания учащихся, техперсонал и педагогов, после чего приступили к осмотру помещения.

"В ходе разбирательства установлено, что двое учителей данной школы рассматривали перцовый баллончик, после чего один из них не осознавая последствий распылил данный баллончик, в результате чего содержимое распространилось по воздуху помещения", - сообщили в полиции.

В результате происшествия в районную больницу обратились двое учащихся 11 и 9 лет, а также 53-летняя женщина. Им оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждались.

Преподаватели, распылившие перцовый баллончик привлечены к административной ответственности.

В пресс-службе управления образования СКО корреспонденту NUR.KZ сообщили, что присутствующие почувствовали непонятный запах на первом этаже - незамедлительно всех учащихся и персонал эвакуировали на улицу.

Медицинский работник осмотрела всех.

Также был вызван наряд полиции.

В ведомстве заявили, что перцовый баллончик принадлежит учителю физкультуры - он решил продемонстрировать его своему коллеге.

Состояние детей и учителей в норме.

Напомним, в апреле этого года перцовый баллончик распылили на многолюдном Арбате в Алматы. Кадры с людьми, которые закрывают лицо из-за едкого вещества, попали в Сеть.

В июле в Астане произошел конфликт между водителями автобуса и легковушки. В итоге, первый получил "заряд" из перцового баллончика, а второй - 10 суток ареста.

Также в июле в Актобе подростка, который брызнул в лицо детей из газового баллончика, задержали при попытке пересечь границу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167129-deti-padali-v-obmorok-pedagogi-raspylili-percovyy-ballonchik-v-zdanii-shkoly-v-sko/

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