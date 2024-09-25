Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Женщина погибла, ее сын пострадал при пожаре в многоэтажке в Атырау (видео)

Опубликовано:

Пожарная машина
Пожарная машина. Фото: t.me/qr_tjm

Минувшей ночью в семиэтажном жилом доме в Атырау случился пожар, в результате которого погиб один человек, еще один попал в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает министерство по ЧС в своем Telegram-канале, пожар произошел на первом этаже семиэтажного жилого дома в микрорайоне Алмагуль в Атырау.

Общая площадь пожара – 74 квадратных метра.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС с помощью автолестницы и по лестничному маршу спасли 13 человек, из них шестеро детей, и эвакуировали 54 человек, в том числе 30 детей.

К этому часу возгорание ликвидировано.

"На месте пожара обнаружено тело женщины 1954 года рождения. С ожогами госпитализирован в больницу сын погибшей 1994 ода рождения. Предварительная причина пожара поджог", сообщили в министерстве.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2165568-zhenshchina-pogibla-ee-syn-postradal-pri-pozhare-v-mnogoetazhke-v-atyrau-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie