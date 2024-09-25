Женщина погибла, ее сын пострадал при пожаре в многоэтажке в Атырау (видео)

Минувшей ночью в семиэтажном жилом доме в Атырау случился пожар, в результате которого погиб один человек, еще один попал в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает министерство по ЧС в своем Telegram-канале, пожар произошел на первом этаже семиэтажного жилого дома в микрорайоне Алмагуль в Атырау.

Общая площадь пожара – 74 квадратных метра.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС с помощью автолестницы и по лестничному маршу спасли 13 человек, из них шестеро детей, и эвакуировали 54 человек, в том числе 30 детей.

К этому часу возгорание ликвидировано.

"На месте пожара обнаружено тело женщины 1954 года рождения. С ожогами госпитализирован в больницу сын погибшей 1994 ода рождения. Предварительная причина пожара – поджог", – сообщили в министерстве.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.