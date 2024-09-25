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Дети иностранца остались в Павлодаре, а его самого выдворили из страны

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Грустный мужчина в аэропорту
Мужчина с багажом. Иллюстративное фото: Ladanifer / Getty Images

Из Казахстана выдворили иностранца, который совершил уголовное правонарушение и, по словам экс-супруги, не помогал ей в воспитании детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело о выдворении иностранца за пределы Республики Казахстан за нарушение законодательства страны рассмотрели в Павлодарском городском суде.

"Гражданин Республики Кыргызстан, пребывая на территории нашего государства, нарушил законодательство страны, а именно не соблюдал Конституцию и законодательство Республики Казахстан, совершив уголовное правонарушение, нанеся тяжкий вред здоровью человека", - установил суд.

При рассмотрении дела также выяснилось, что мужчина в 2022 году привлекался к административной ответственности и не имеет имущества на территории Казахстана.

Суд не принял во внимание возражения об отказе в удовлетворении заявления в связи с проживанием его несовершеннолетних детей на территории Казахстана.

"Из показаний свидетеля - бывшей супруги, следует, что несовершеннолетние дети проживают с ней, мужчина не помогает в их содержании и не участвует в их воспитании", - отметили в суде.

С учетом указанного суд удовлетворил заявление управления полиции Павлодара о выдворении гражданина Кыргызстана за пределы Казахстана, установив ему срок для выезда.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее из Казахстана выдворили по решению суда 54-летнего гражданина России за наличие двойного гражданства. Он получил паспорт РФ еще в июне, но не уведомил об этом органы внутренних дел РК, не сдал казахстанский паспорт и удостоверение личности.

А в Акмолинской области 20 женщин-иностранок из дальнего и ближнего зарубежья, вступив в брак, приобрели право на прием в гражданство нашей страны в упрощенном порядке. Это жительницы Азербайджана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана и Узбекистана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165652-deti-inostranca-ostalis-v-pavlodare-a-ego-samogo-vydvorili-iz-strany/

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