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Эзотерика

"Не раскаялся": сына экс-акима Караганды осудили за избиение матери

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Судья стучит молотком
Суд. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska / Getty Images

В Караганде на скамье подсудимых оказался сын первого акима города Шаймердена Уразалинова. Ему вынесли приговор по делу об избиении 78-летней матери, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью рассмотрел Казыбекбийский районный суд Караганды.

Органами досудебного расследования подсудимый обвинялся в умышленном нанесении телесных повреждений своей матери 1946 года рождения, заведомо находящейся в беспомощном состоянии, что повлекло причинение средней тяжести вреда ее здоровью (п.3 ч.2 ст.107 УК).

"Подсудимый, находясь у себя дома, в ходе возникшей ссоры со своей матерью нанес удары руками и ногами по голове и телу потерпевшей, причинив ей вред здоровью", - установил суд.

Согласно материалам суда, потерпевшая получила закрытую черепно-лицевую травму, сотрясение головного мозга в остром периоде, перелом латеральной стенки орбиты правого глаза, перелом правой скуловой дуги, передней и задней стенок правой гайморовой пазухи с развитием гемосинуса.

Также врачи обнаружили у женщины закрытую тупую травму грудной клетки справа в виде перелома 3, 4, 5, 6-го ребер и закрытый неосложненный компрессионный перелом тела первого поясничного позвонка.

"Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, свидетелей (соседей), заключениями экспертиз и другими материалами дела", - отметили в суде.

Прокурор просил назначить мужчине максимальное наказание в виде лишения свободы на три года с полным удовлетворением исковых требований. Потерпевшая сторона поддержала эту просьбу.

Сторона защиты, напротив, просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"В отношении обвиняемого суд учел его личность, отсутствие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, непризнание вины и нераскаяние в содеянном, нанесение телесных повреждений в отношении близкого человека - своей матери", - подчеркнули в суде.

В итоге мужчине назначили максимальное наказание по данной статье. Его ждет лишение свободы на три года в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Исковые требования были удовлетворены полностью. Взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 1 млн тенге, а также расходы, понесенные на оплату адвокатов.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале 2024 года в Караганде арестовали сына бывшего главы города Шаймердена Уразалинова. Мужчина обвинялся в избиении своей пожилой матери. Свидетелями конфликта стали соседи. Они вызвали скорую помощь, а врачи сообщили о происшествии в полицию.

Шаймерден Урзалинов возглавлял Караганду 10 лет - с 1987 по 1997 годы. Он был первым акимом города. Мужчина скончался 30 апреля 2019 года на 77-м году жизни.

Добавим, что по п.3 ч.2 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164755-ne-raskayalsya-syna-eks-akima-karagandy-osudili-za-izbienie-materi/

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