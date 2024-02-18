Сына экс-акима Караганды подозревают в избиении матери: его арестовали

В Караганде на два месяца арестован сын бывшего главы города Шаймердена Уразалинова. Мужчина обвиняется в избиении своей пожилой матери, передает МИА "Казинформ".

Сообщается, что свидетелями конфликта стали соседи. Они вызвали скорую, а врачи сообщили о происшествии в полицию.

По данным информагентства, мужчина сломал своей 78-летней матери нос и несколько ребер.

"Специализированным следственным судом города Караганды 10 февраля 2023 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении У.", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

По данным с сайта ИПС "Параграф", Шаймерден Урзалинов возглавлял Караганду 10 лет – с 1987 по 1997 годы. Он был первым акимом города.

Его последняя должность – депутат мажилиса парламента РК III созыва, секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию (19.09.2004 – 20.06.2007).

Шаймерден Уразалинов скончался 30 апреля 2019 года на 77-м году жизни.