Встреча двух пар на природе закончилась дракой в ВКО

Летом у озера в ВКО встретились две семейные пары. Вскоре женщины вступили в драку, один из мужчин принялся их разнимать, а другой - наносить ему побои, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Уланский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемого в нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении двух и более лиц (пп.1,4 ч.2 ст.109-1 УК РК).

Как оказалось, 27 июля 2024 года подсудимый с супругой находился в районе озера Шалкар, вблизи села Алгабас Уланского района Восточно-Казахстанской области. Вечером на берегу его жена встретила свою знакомую, которая также была со своим супругом.

При встрече из-за ранее возникших неприязненных отношений между женщинами возникла ссора, переросшая в драку. Муж знакомой принялся разнимать женщин.

"А у подсудимого возник преступный умысел, направленный на нанесение побоев. С этой целью он, поддерживая преступные действия супруги, действуя в группе лиц, два раза ударил кулаком мужчину по лицу, от полученных ударов тот упал. Затем обвиняемый нанес пару ударов ладонью в затылочную область головы знакомой своей жены", - установил суд.

После чего пара покинула место происшествия.

"Согласно заключению эксперта, на теле женщины каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено, а у мужчины имеются телесные повреждения, не повлекшие вред здоровью", - отметили в суде.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину в полном объеме, чистосердечно раскаялся и в настоящее время примирился с потерпевшими.

Отягчающих обстоятельств прокурор не представил. Смягчающими вину обстоятельствами посчитали чистосердечное раскаяние и признание вины.

Учитывая характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, смягчающие обстоятельства, суд назначил наказание подсудимому в виде привлечения к общественным работам на 100 часов.

Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по пп. 1,4 ч.2 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, совершенные в отношении двух или более лиц, группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере от 100 до 200 МРП (от 369 200 до 738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 100 до 200 часов, либо арестом на срок от 30 до 50 суток.