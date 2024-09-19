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Павлодарец получил штраф за то, что поленился пройти несколько шагов

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Мужчина гуляет
Мужчина. Иллюстративное фото: Ildar Imashev / Getty Images

Жителя Павлодара привлекли к административной ответственности за то, что он поленился дойти до "зебры" и перешел дорогу в неположенном месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, только с начала текущего года в Павлодарской области полицейскими пресечено около 4 тыс. правонарушений, допущенных пешеходами.

Так, с участием пешеходов в регионе произошло 221 ДТП. Под колесами автомобилей погибли 17 граждан, а пострадал 241 человек.

"Пешеходы являются довольно частыми нарушителями ПДД. Переходя автодорогу в неположенном месте, они создают аварийную ситуацию, не учитывая, что водителям гораздо сложнее остановить транспорт. Безусловно, каждый знает, где и как безопасно перейти дорогу, но часто надеются на авось", - отметили в ДП Павлодарской области.

Одно из таких правонарушений имело место на улице Машхура Жусупа в областном центре.

"Мужчина, поленившись пройти к пешеходному переходу, перешел дорогу в неустановленном месте. Нарушитель привлечен к ответственности с наложением штрафа", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Добавим, что по ч.1 ст.615 КоАП РК невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения влечет штраф в размере 2 МРП (7 384 тенге).

За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания назначается штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее мы рассказали, какая ответственность грозит пешеходам за создание аварий на дорогах в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163556-pavlodarec-poluchil-shtraf-za-to-chto-polenilsya-proyti-neskolko-shagov/

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