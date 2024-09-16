АФМ объявило в розыск казахстанца

Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск Омаров Руслан Уланович 28.07.1986 г.р., уроженец города Алга Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, мужчина подозревается в совершении действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

"За период с 2011 по 2013 годЫ Омаров, действуя от имени ТОО "Sunkar Logistics" в качестве директора, выписал фиктивные бухгалтерские документы для контрагентов на сумму более 4 млрд тенге.

Согласно заключению органов государственных доходов, предполагаемая сумма ущерба, нанесенного государству в виде неуплаченных налогов, превышает 1,5 млрд тенге", - рассказали в АФМ.

В ведомстве призвали при наличии информации о местонахождении разыскиваемого сообщить по телефонам: +7-701-770-08-65 - по розыску лиц, +7-7292-40-36-59 - дежурная часть.

"Вознаграждение и анонимность гарантируются", - добавили в АФМ.

Наказание за выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров

Согласно ст.216 УК РК:

1. Совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

1) неоднократно;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) исключен;

4) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 4), и с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.