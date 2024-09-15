Актюбинец притворялся полицейским и грабил горожан

Жителю Актобе, который прикидывался полицейским для того, чтобы грабить прохожих, суд назначил пять лет лишения свободы, передает "Диапазон".

По данным местного издания, в одном из случаев мужчина подошел к прохожему, представился полицейским и попросил предъявить документы. Взяв телефон для того, чтобы якобы посмотреть цифровое удостоверение, мужчина сбежал с ним.

В другом случае грабитель увидел на прохожем дорогие беспроводные наушники. Он по тому же сценарию представился полицейским, сказал, что такие же наушники ранее украли и попросил их, чтобы сличить imei-код. Потом предложил якобы зайти в отдел полиции, но в дороге вызвал такси и попытался сбежать. Прохожий понял, что перед ним разыграли спектакль, попросил водителя остановиться, но грабителю удалось сбежать.

Лже-полицейского задержали по горячим следам. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы за грабеж.