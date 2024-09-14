Около 20 млн тенге предстоит выплатить директору школы, которая лишилась работы

В Житикаринском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении директора школы, обвиняемой в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Костанайской области.

Как сообщается на официальной странице судов в Facebook, в Житикаринском районном суде в согласительном производстве рассмотрено уголовное дело в отношении директора школы по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения (ст.190 ч.3 п.2 УК).

Судом установлено, что подсудимая, работая в должности директора сельской школы Житикаринского района, в августе 2022 года встретилась со своей знакомой и, не посвящая ее в свой преступный план, попросила ее предоставить реквизиты своего банковского счета для перечисления денежных средств, которые в дальнейшем она намерена была якобы использовать для нужд школы, на что женщина согласилась.

"Позже подсудимая собственноручно от имени знакомой изготовила заведомо ложное заявление о приеме на работу в школу в качестве уборщицы служебных помещений, подписала подложный трудовой договор, а также вынесла заведомо ложный приказ о принятии женщины на работу.

На основании составленных и утвержденных директором заведомо подложных табелей учета рабочего времени в период с сентября 2022 года по январь 2024 года она совершила хищение бюджетных денежных средств в размере 1 995 000 тенге", - рассказали в суде.

Подсудимая свою вину признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась.

Согласно процессуальному соглашению в форме сделки о признании вины прокурор ходатайствовал перед судом о назначении наказания в виде штрафа в размере десятикратного размера похищенного имущества.

Суд с этим согласился. Осужденная должна будет выплатить штраф в размере 19 950 000 тенге. Также ей пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.190 ч.3 п.2 УК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.