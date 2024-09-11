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Павлодарцев оштрафовали за "пивной бар" на детской площадке

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Пиво в бутылках
Пиво. Иллюстративное фото: Maria Dobrica / 500px / Getty Images

В Павлодаре привлекли к административной ответственности мужчин, распивавших алкогольные напитки на детской площадке. Им выписали штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, жительница Павлодара сообщила в полицию о том, что на детской площадке возле дома 164 по улице Камзина мужчины распивают спиртное.

"Пока стоят теплые деньки, хочется как можно дольше побыть с детками на свежем воздухе. Но, придя на площадку, видим картину, что мужчины средь бела дня устроили "пивной бар". На замечания реагируют агрессивно, поэтому пришлось обратиться в полицию", - рассказала молодая мама приехавшим на место стражам порядка.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности, каждому из них предстоит оплатить штраф в размере 5 МРП. С молодыми людьми также провели профилактическую беседу.

"В полицию стоит обращаться непосредственно в то время, когда на площадке находятся хулиганы. Нельзя исключать и мирного решения вопроса. Нарушителям может быть достаточно вежливого напоминания о неправомерности их поведения. Если просьбы все же не действуют, стоит сделать видео или фото для доказательства нарушения общественного порядка и вызвать полицейских", - предупредили в ДП Павлодарской области.

Отметим, что по ч.1 ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

В случае повторного нарушения в течение года на правонарушителя накладывается штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге) либо применяется административный арест на срок до пяти суток.

Ранее в Павлодаре участковый инспектор полиции привлек к ответственности горожан, собравшихся в подъезде жилого дома и распивавших там спиртное.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160174-pavlodarcev-oshtrafovali-za-pivnoy-bar-na-detskoy-ploshchadke/

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