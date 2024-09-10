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Полицейские нагрянули на шумный праздник в Павлодаре

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Компания с тортом
Праздник. Иллюстративное фото: Shutter2U / Getty Images

В Павлодаре после звонка соседей стражи порядка посетили квартиру, где застали шумную компанию молодых людей, отмечающих день рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 00.52 в полицию позвонили жильцы дома 49 по улице Майры с жалобой, что соседи сверху громко слушают музыку, а на замечания не реагируют.

"Приехавшие полицейские застали шумную компанию молодых людей, устроивших пиршество в честь дня рождения хозяина квартиры", - пояснили в ДП Павлодарской области.

В ведомстве рассказали, что уже порядка 5 тыс. жителей Прииртышья понесли наказание за шумное поведение.

"У каждого свои представления о том, до какой степени нужно соблюдать тишину, но в данном случае есть конкретные законодательные ограничения, которые обязаны соблюдать все жильцы. Если соседи громко слушают музыку по ночам, сверлят стены после полуночи, шумят и скандалят - это повод призвать их к ответственности", - напомнили в ДП региона.

Отметим, что по ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159518-policeyskie-nagryanuli-na-shumnyy-prazdnik-v-pavlodare/

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