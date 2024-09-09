Предполагаемых интернет-мошенников, обманывавших казахстанцев, задержали в Украине

В МВД Казахстана рассказали в ответе на официальный запрос NUR.KZ, что подозреваемых в интернет-мошенничестве задержали совместно с полицией Украины.

"В рамках международного сотрудничества в текущем году сотрудниками Центра по борьбе с киберпреступностью МВД РК в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками Национальной полиции Украины на территории указанной страны пресечена деятельность двух транснациональных групп, занимающихся интернет-мошенничествами.

Задержано более 50 лиц, создана международная следственно-оперативная группа. Расследование продолжается", - рассказали в ответе на запрос в ведомстве.

Между тем в МВД добавили: чтобы уберечь казахстанцев от злоумышленников, предприняты некоторые меры. Среди них - блокировка зарубежных мошеннических звонков, в том числе и с подменных номеров. Также совместно с Нацбанком проводятся работы по выявлению и пресечению мошеннических транзакций.

Кроме того, совместно с операторами сотовой связи устанавливаются адреса, где располагаются SIM-box, используемые мошенниками для звонков из других стран.

В МВД добавили, что только за 8 месяцев этого года от действий мошенников пострадали 13 890 казахстанцев. Чаще всего у пострадавших просили прислать предоплату за товар или услуг по объявлениям.

Также 3,7 тысяч случаев "посвящены" звонкам от имени сотрудников банка или правоохранительных органов.

Еще 10% пострадавших поверили злоумышленникам, которые предлагал инвестировать деньги или выгодно вкладывать их, еще на такое же количество человек оформили займы.

Ранее в МВД сообщали о самых распространенных видах интернет-мошенничества, с помощью которых обманывают казахстанцев. Полиция рассказала, как на них не попасться.