Казахстанка получила разрыв века после блефаропластики на дому

Жительница Актобе получила разрыв века после некачественной операции на глаза. Чтобы взыскать материальный и моральный ущерб, актюбинка обратилась в суд, передает "Мой город".

Как сообщили в Верховном суде, женщина увидела рекламу по услугам блефаропластики в социальной сети Instagram, и 4 августа 2023 года сделала операцию у ответчика на съемной квартире. Через неделю после операции, заметив асимметрию глаз, она обратилась еще раз к ответчику и 15 августа сделала повторную операцию.

Во время второй операции, ответчик слишком глубоко обрезала кожу век на правом глазу и порезала нижние ресницы вместе с кожей, отчего у женщины не прекращалось кровотечение. Мастер прижгла рану лазером, остановив кровь и зашила место кровотечения. Женщина была вынуждена обратиться к врачам офтальмологам и пластическим хирургам. У нее развился конъюнктивит, начались боли и слезоточивость.

"После неудачной процедуры у женщины не полностью закрываются глаза, изменилась внешность, на глазах и веках постоянно присутствует отек. Она была вынуждена уволиться с работы, потратить деньги на лечение и реабилитацию", – говорится в материале.

Как выяснилось, у мастера, проводившего операцию, не было лицензии на занятие пластической хирургии, а работает она фельдшером в больнице. Ответчик добровольно вернула женщине сумму потраченную на операцию в 80 тысяч тенге. Помимо этого, суд обязал ее выплатить еще и материальный ущерб в размере 235 тысяч тенге. Моральный ущерб суд оценил в один миллион тенге.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее пластические хирурги рассказали о жертвах "черной косметологии" в Алматы. Считается, что самыми распространенными процедурами среди лже-косметологов являются установление нитей в лицо, липосакция, липофиллинг и нитевая блефаропластика.

Также вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев высказался о проблеме салонов красоты, которые предоставляют медуслуги без лицензии. Он призвал потребителей обращаться в Министерство здравоохранения и Комитет медицинского фармацевтического контроля.