9 человек осудили по делу о хищении 200 млн тенге в отделе образования

Вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств в отделе образования Жанакорганского района, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Жанакорганским районным судом Кызылординской области оглашен приговор в отношении 9 лиц, обвиняемых в хищении более 200 млн тенге бюджетных средств.

Досудебное расследование осуществлялось прокуратурой региона.

В ходе судебного рассмотрения государственный обвинитель доказал незаконное перечисление денежных средств на счета лиц, не работающих в системе образования.

Основные фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы, остальным 7 соучастникам назначены условные сроки с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью.

Ущерб частично возмещен. Приговор не вступил в законную силу.

"Следует отметить, что ранее прокуроры уже выявляли схожие факты хищения, где бухгалтеры школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета так называемых "мертвых душ".

По данным уголовным делам состоялись обвинительные приговоры", - отметили в прокуратуре Кызылординской области.

Напомним, весной этого года в Антикоре рассказали о коррупционных схемах в сфере образования в Казахстане. По данным представителя ведомства, бухгалтеры пользовались отсутствием интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой казначейства клиентов.

Они вручную вносили корректировки в платежные документы и расхищали бюджетные деньги. Средства для хищения закладывались еще при формировании ежегодных бюджетных заявок.

Было зарегистрировано 206 уголовных дел в сфере образования. Ущерб по ним составил свыше 14 миллиардов тенге.