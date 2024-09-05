У казахстанки перестали закрываться глаза после блефаропластики на дому

Казахстанка заплатила 80 тыс. тенге за блефаропластику, которую ей провела в съемной квартире простой фельдшер. Пациентка получила разрыв века, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданка обратилась в суд Актобе с иском о взыскании материального ущерба и морального вреда после проведенной блефаропластики на дому.

Суд установил, что, увидев рекламу услуг блефаропластики в Instagram, истец 4 августа 2023 года сделала операцию у ответчика в съемной квартире.

Через неделю после операции, заметив асимметрию глаз, женщина обратилась еще раз к ответчику и 15 августа сделала повторную операцию.

"Во время второй операции ответчик слишком глубоко обрезала кожу век на правом глазу и порезала нижние ресницы вместе с кожей, из-за чего у истца не прекращалось кровотечение. Ответчик прижгла рану лазером, остановив кровь, и зашила место кровотечения", - установил суд.

Женщина была вынуждена обратиться к офтальмологам и пластическим хирургам в связи с появившимся конъюнктивитом, болями и слезоточивостью.

"В связи с тем, что сейчас веки на глазах не закрываются полностью, изменилась внешность в связи с постоянными отеками на глазах и веках, истец была вынуждена уйти с работы и понести затраты на лечение и реабилитацию после неудачной операции.

При рассмотрении дела суд установил, что ответчик работает фельдшером в больнице, не имеет лицензии по пластической хирургии, а лишь сертификат", - отметили в суде.

Ответчик добровольно вернула истцу сумму, потраченную на операцию, в размере 80 тыс. тенге.

Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы понесенный материальный ущерб на сумму 235 тыс. тенге и 1 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Актюбинской области больницу обязали выплатить 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка, ставшего инвалидом. Мальчик, получивший тяжелые ожоги, нуждался в проведении операции, которую в медицинском учреждении сделать не смогли.

А многодетной жительнице Кызылорды поликлиника должна заплатить 1,5 млн тенге в качестве возмещения морального вреда за ненадлежащее оказание медпомощи. Вследствие необоснованно введенного препарата женщина не смогла ходить и пять месяцев лечилась.