Прокатил полицейского на капоте: водителя осудили в Шымкенте

В Шымкенте за применение насилия в отношении представителя власти осудили водителя, который провез инспектора патрульной полиции на капоте своего авто, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении подсудимого, обвиняемого по ч.5 ст.380 УК РК, рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

7 июня 2024 года подсудимый управлял транспортным средством, двигаясь по шоссе в населенном пункте Елтай города Шымкента.

"При остановке его инспектором патрульной полиции и предупреждении о составлении протокола за несоответствие стандартам лампы освещения автомобиля обвиняемый развернул автомобиль и, двигаясь вперед, при преграждении ему дороги и падении инспектора на капот автомашины провез его на некоторое расстояние", - установил суд.

Вина подсудимого была доказана собранными по уголовному делу документами.

Потерпевший назначение наказания оставил на усмотрение суда. Подсудимый вину признал и просил назначить нестрогое наказание.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признаны чистосердечное раскаяние, тяжелое состояние здоровья подсудимого, его семейное положение, наличие малолетнего ребенка, а отягчающих обстоятельств установлено не было.

Мужчину признали виновным в совершении уголовного правонарушения, но по другой части ст.380 УК РК. Суд посчитал, что примененное насилие было неопасно для жизни и здоровья полицейского. В итоге подсудимому назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в начале лета в Шымкенте очевидцы сняли на видео движущийся автомобиль Toyota, на капоте которого пытался удержаться сотрудник полиции. Прежде, чем остановиться, нарушитель провез стража порядка несколько метров.

Тогда же стало известно, что водителя привлекли к ответственности по трем административным статьям.

Отметим, что по ч.3 ст.380 УК РК применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А по ч.5 ст.380 УК РК применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.