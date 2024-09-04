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Ущерб в 114 млн тенге: fashion-мошенницу осудили в Алматы

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Женщина в наручниках
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

В Алматы вынесли приговор женщине, которую обвинили в мошенничестве на крупную сумму. Сообщается, что она продавала фальшивые "брендовые" вещи, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

По информации суда, подсудимая работала бренд-директором журнала, где познакомилась с потерпевшей К.

"Благодаря сложившимся дружеским отношениям они вместе посещали светские мероприятия в Алматы и за рубежом", - говорится в Telegram-канале судов города.

Женщина представлялась сотрудницей модных домов и брендовых магазинов, новым знакомым обещала оригинальные ювелирные изделия и брендовые товары по более низким ценам, чем в официальных магазинах.

Она предложила гражданину М. брендовую сумку в качестве подарка для его супруги. Мужчина перевел ей 14,5 млн тенге. Взамен получил товар без чеков на покупку и документов, подтверждающих его подлинность.

Позже потерпевший выяснил, что сумка не подлинная. Это подтвердила товароведческая экспертиза.

По аналогичной схеме подсудимая фигурирует еще в 7 эпизодах мошенничества с общим ущербом в 114 млн тенге.

Женщина вину не признала, заявив, что доставляла товары лишь как курьер. Однако ее все равно осудили на 5 лет 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Добавим, согласно пункту 2 части 4 статьи 190 УК, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157249-ushcherb-v-114-mln-tenge-fashion-moshennicu-osudili-v-almaty/

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