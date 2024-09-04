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Задержан заместитель главнокомандующего Нацгвардии Казахстана

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Наручники, военная форма
Наручники. Иллюстративное фото: Sinenkiy/Getty Images

В МВД подтвердили задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии. Его подозревают в совершении противоправного действия, передает корреспондент NUR.KZ.

"МВД подтверждает задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии по подозрению в совершении противоправного действия. На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД.

Министерство выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства", - гласит комментарий МВД.

Отметим, согласно информации на официальном сайте Акорды, главное командование Национальной гвардии, среди прочего, выполняет следующие функции:

  • осуществляет оперативно-стратегическое планирование, применение и руководство служебно-боевой и повседневной деятельностью Национальной гвардии;
  • организует и проводит мероприятия по поддержанию боевой и мобилизационной готовности Национальной гвардии;
  • организует охрану общественного порядка, важных государственных объектов, специальных грузов, учреждений уголовно-исполнительной системы и осуществление надзора в них, конвоирование лиц, содержащихся под стражей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157220-zaderzhan-zamestitel-glavnokomanduyushchego-nacgvardii-kazahstana/

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