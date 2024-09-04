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Неприятностями обернулись для актюбинцев встречи с человеком под видом полицейского

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Сотрудник полиции в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

В Актобе злоумышленник представлялся полицейским и таким образом ограбил двух местных жителей. Обвиняемого осудили к пяти годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, приговором суда №2 Актобе гражданина признали виновным в неоднократном совершении грабежа (п.2 ч.3 ст.191 УК).

В деле имеется два эпизода. Первый случай произошел вечером 18 февраля текущего года, около 18.30, у железнодорожного моста.

"Увидев потерпевшего, подсудимый представился сотрудником полиции и потребовал у него документ, удостоверяющий личность. Тот сообщил, что не имеет с собой документа, и предложил показать удостоверение личности посредством мобильного телефона. Подсудимый, похитив телефон потерпевшего, скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении суда.

Мужчине был причинен материальный ущерб на сумму 10 тыс. тенге.

Второй эпизод произошел 29 марта 2024 года. Обвиняемый вместе со своим знакомым с целью совершения грабежа подошел к другому потерпевшему, увидев, что он использует беспроводные наушники.

"Подсудимый представился сотрудником полиции и сказал, что поступило заявление о краже беспроводных наушников. Он предложил предъявить наушники для проверки по идентификационному коду (IMEI-коду)", - рассказали в суде.

В свою очередь потерпевший согласился и показал принадлежащие ему беспроводные наушники марки AirPods с резиновым чехлом.

Далее подсудимый сообщил потерпевшему, что для выяснения обстоятельств необходимо пройти в отдел полиции.

"По пути в отдел полиции подсудимый зашел в магазин и, вызвав такси, попытался скрыться, однако потерпевший попросил водителя остановить автомобиль. Обвиняемый вышел из машины и вместе с похищенным имуществом все же скрылся с места происшествия", - сообщили в суде.

Во втором эпизоде дела потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 174 тыс. тенге.

Подсудимый на судебном заседании частично признал предъявленное обвинение.

Приговором суда мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

С осужденного в пользу потерпевшего, который остался без беспроводных наушников, взыскана компенсация материального ущерба в размере 174 тыс. тенге.

Исковое заявление другого потерпевшего оставлено без рассмотрения на основании его ходатайства, так как осужденный вернул телефон во время следствия.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.3 ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный неоднократно, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

Ранее в Актобе были задержаны двое молодых людей, которых подозревают в совершении грабежей под видом оперуполномоченных по противодействию наркопреступности. Один потерпевший остался без беспроводных наушников стоимостью 140 тыс. тенге, а другой - без мобильника.

А в ЗКО задержали мужчину, который, по версии следствия, представился полицейским и обманул горожанина на 100 тыс. тенге. В ходе обыска у задержанного стражи порядка обнаружили форменное обмундирование сотрудника правоохранительных органов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157204-nepriyatnostyami-obernulis-dlya-aktyubincev-vstrechi-s-chelovekom-pod-vidom-policeyskogo/

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