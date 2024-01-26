Лжеполицейского с оружием задержали в Уральске

Сотрудники полиции Западно-Казахстанской области задержали мужчину, который, по версии следствия, представился полицейским и обманул горожанина, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в Telegram-канале МВД Polisia.kz, задержанный, представившись сотрудником полиции, обманным путем завладел 100 тыс. тенге, принадлежащих жителю Уральска.

В ходе обыска по месту жительства и в машине задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли автомат на базе АК для игры в страйкбол, две пневматические винтовки, форменное обмундирование сотрудника полиции и вязанную маску с прорезями для глаз.

Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование.

"️Если вы стали жертвой таких действии или имеете информацию, просим обратится в полицию", - говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, ранее аналогичный случай произошел в Астане - здесь мужчина, представившись полицейским, требовал деньги у иностранца. Против него возбудили дело по статье о мошенничестве.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Мошенничество, согласно статье 190 УК РК, - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.