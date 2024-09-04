Директора колледжа подозревают в злоупотреблении полномочиями в Карагандинской области

Директора Шетского агротехнического колледжа подозревают в незаконных действиях, которые причинили ущерб на сумму 16,9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Шетского района провела анализ конкурсной документации государственных закупок КГУ "Шетский агротехнический колледж" за последние три года.

"В результате выяснилось, что директор колледжа, используя свое служебное положение, стремясь извлечь личную выгоду, причинил ущерб государству на сумму 16,9 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры Карагандинской области.

Так, в 2022 году между КГУ "Шетский агротехнический колледж" и ТОО был заключен договор на установку блочного котельного оборудования.

"При этом директор незаконно подписал дополнительное соглашение с изменениями в сметной документации. Это привело к тому, что установленные котлы не соответствуют техническим требованиям и не функционируют должным образом. По этой причине используются старые изношенные котлы", - пояснили в надзорном органе.

Факт нарушения зарегистрирован прокуратурой района в ЕРДР по п.3 ч.4 ст.361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями). Материалы переданы в Антикоррупционную службу Карагандинской области.

Добавим, что по п.3 ч.4 ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.