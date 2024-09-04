Ссора на почве ревности привела к трагедии: парню семейчанки оставили приговор в силе

Без изменений оставили приговор жителю Семея, с капота авто которого после ссоры упала его девушка, из-за чего она получила травму и скончалась, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении мужчины, осужденного на 9,5 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (ч.3 ст.106 УК), рассмотрели в апелляционном порядке в суде области Абай.

Не согласившись с приговором суда, осужденный и его адвокат в своих апелляционных жалобах просили изменить приговор и переквалифицировать действия мужчины на причинение смерти по неосторожности (ст.104 УК) либо на нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.345 УК).

Как было установлено судом первой инстанции, осужденный поссорился со своей девушкой на почве ревности. На проезжей части девушка преградила ему путь, встав перед машиной, и схватилась руками за край капота.

"Мужчина, осознавая угрозу жизни девушки, проехал с ней, лежащей на капоте, некоторое расстояние. После нажал на тормоз, от чего девушка упала с капота, ударилась головой о землю и получила черепно-мозговую травму", - рассказали в суде.

От полученных травм девушка скончалась в больнице.

Рассмотрев апелляционную жалобу, судебная коллегия оснований для изменения приговора не усмотрела, так как вина осужденного была полностью доказана показаниями свидетелей, проведенными экспертизами, протоколами изъятия вещественных доказательств и другими материалами дела.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Напомним, в июле жителю Семея вынесли приговор по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Тогда суд посчитал, что мужчина предвидел возможность наступления смерти девушки в результате преступных действий.

Также с него в пользу потерпевшей стороны взыскали более 12 млн тенге - возмещение материального ущерба и морального вреда.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.