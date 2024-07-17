Девушка упала с капота авто и умерла в Семее

Житель Семея проехал на авто с девушкой, лежащей на капоте. Когда он резко затормозил, она упала и получила травму, от которой скончалась, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей (ч.3 ст.106 УК), рассматривалось судом №2 Семея.

"Подсудимый после распития со своей девушкой спиртных напитков поссорился с ней на почве ревности. Позже мужчина встретил ее, проезжая на автомобиле. На проезжей части девушка преградила ему путь, встав перед автомашиной, схватилась руками за край капота.

Мужчина, осознавая угрозу жизни девушки, проехал с ней, лежащей на капоте, некоторое расстояние. После резко нажал на тормоза, девушка упала с капота, ударилась головой о землю и получила черепно-мозговую травму", - установил суд.

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

"Признана верной квалификация деяния подсудимого по ч.3 ст.106 УК, так как мужчина предвидел возможность наступления смерти потерпевшей в результате его преступных действий, но без достаточных оснований самонадеянно рассчитывал на ее предотвращение", - отметили в суде.

Подсудимый был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Его приговорили к 9,5 годам лишения свободы.

Также с него в пользу потерпевшей стороны взысканы более 12 млн тенге - возмещение материального ущерба и морального вреда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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