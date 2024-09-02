Жена главы университета брала у абитуриентов деньги в Актобе

В Актобе супруга главы вуза брала у абитуриентов деньги якобы за поступление - от 100 тысяч до полутора млн тенге. Позже заплатившие узнали, что студентами не числятся, передает "Диапазон".

В Актобе есть представительство международного университета. Ведущего специалиста этого учебного заведения уличили в мошенничестве. Оказалось, что она брала у желающих стать студентами деньги за обучение и тратила их по своему усмотрению.

В уголовном деле обвиняемой 25 эпизодов. Суд установил, что она представлялась методистом учебного заведения и объясняла, что средства за поступление можно перевести на ее личный банковский счет или отдать ей наличными.

Так, одна из потерпевших оплатила ей почти полтора миллиона тенге, но позже узнала, что студенткой вуза не числится. Другие обманутые по такой же схеме передавали ей деньги, суммы варьировались от 100 тыс. до 1,5 млн тенге. Некоторые думали, что оплачивают сразу несколько лет обучения. А после узнавали, что деньги до вуза не дошли.

Обвиняемая в мошенничестве вину не признала. Она отметила, что актюбинским филиалом университета руководил ее супруг, и он якобы был в курсе всех перечислений, а деньги от потерпевших тратились на содержание семьи, распределяли их муж и его родители, сама она доступа к ним не имела. Просила суд учесть, что у нее есть маленькие дети и вынести наказание, не связанное с лишением свободы.

В суде допросили и мужа обвиняемой. Он заверил, что ничего не знал о том, что супруга получала деньги от студентов, а об образовавшейся задолженности узнал после звонка из головного офиса университета.

В итоге суд признал женщину виновной в мошенничестве, обязал вернуть деньги потерпевшим и приговорил к трем годам лишения свободы.

Дело рассмотрела коллегия по уголовным делам областного суда и изменила осужденной наказание с лишения свободы на три года ограничения свободы с пробационным контролем.

В постановлении суда отметили, что наказание смягчили из-за того, что на момент рассмотрения дела в апелляции осужденная раскаялась и возместила ущерб всем потерпевшим. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Алматы вокруг частного образовательного центра разгорелся скандал. Родители выпускников обвинили центр в мошенничестве - они заплатили миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу. Но никто никуда не поехал. Полиция возбудила уголовное дело.

Также стало известно, что в Алматы задержали предполагаемого мошенника. По данным полиции, он предлагал студентам помочь перейти с платного отделения вуза на бюджетное, заплатив ему вознаграждение в 2 млн тенге. Была установлена причастность подозреваемого к четырем фактам.