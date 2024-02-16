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Перевестись на бюджетное отделение вуза за 2 млн тенге предлагали студентам в Алматы

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Подозреваемый
Подозреваемый. Фото: facebook.com / Арыстангани Заппаров

В Алматы задержали предполагаемого мошенника. По данным полиции, он предлагал студентам помочь перейти с платного отделения вуза на бюджетное, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Информация появилась на странице начальника Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппарова в Facebook.

По его словам, 22-летний гражданин М. подозревается в совершении серии мошенничеств.

"Молодой мужчина предлагал студентам платного отделения одного из вузов Алматы перевестись на бюджетное, заплатив ему вознаграждение в 2 миллиона тенге. На данном этапе расследования установлена причастность подозреваемого к четырем аналогичным преступлениям", – сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.

Однако в полиции не исключают, что потерпевших может быть больше. Граждан, ставших жертвами аналогичного мошенничества, призвали обращаться по телефонам:

  • 8 (701) 233-47-90;
  • 8 (747) 700-00-72;
  • 8 (778) 677- 67-65.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061409-perevestis-na-byudzhetnoe-otdelenie-vuza-za-2-mln-tenge-predlagali-almatinskim-studentam/

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