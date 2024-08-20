Один из супругов не выжил после похода в гости к случайному знакомому в Костанайской области

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Лисаковска по обвинению в убийстве, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, дело рассматривалось по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство).

Судом установлено, что 12 октября 2023 года в Лисаковске подсудимый на аллее познакомился с супругами и пригласил их к себе для совместного распития спиртных напитков.

В ходе распития между хозяином дома и парой возникла ссора, в результате которой первый сначала нанес телесные повреждения кулаками в область головы и грудной клетки гостя, а затем вооружился кухонным ножом и умышленно нанес мужчине удары в грудную клетку и шею, в результате чего последний скончался на месте от обильной кровопотери.

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал совершение им преступления в состоянии алкогольного опьянения, опасный рецидив преступлений.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом учтено наличие у него психического заболевания, не исключающего вменяемости.

В итоге суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, также в действиях осужденного признан опасный рецидив преступлений.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.99 ч.1 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Также весной этого года стало известно, что в Костанайской области задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве собственной матери. Он предпринял попытку скрыться, однако был пойман и помещен под стражу.