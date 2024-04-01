Подозреваемого в убийстве матери задержали в Костанайской области

В Костанайской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собственной матери. Он предпринял попытку скрыться, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицией задержан 33-летний мужчина.

"Он попытался скрыться в Узункольском районе", - отметили в ДП Костанайской области.

Сейчас задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Сообщается, что назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

"В рамках следствия иные сведения разглашению не подлежат", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 30 марта в квартире в Костанае обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело. В преступлении заподозрили ее сына, начались поиски мужчины.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.