В Испании задержали подозреваемого в убийстве 11-летнего ребенка. На него напали, когда он играл в футбол

Гражданская гвардия Испании задержала подозреваемого в убийстве 11-летнего мальчика на футбольном поле в городе Мосехон в провинции Толедо к югу от Мадрида.

По данным испанских СМИ, подозреваемому 20 лет, он проживает в районе Мосехона.

Нападение произошло в воскресенье утром, когда дети играли в футбол в местном спортивном центре.

Мужчина в капюшоне напал на ребенка с ножом, после чего скрылся на автомобиле Ford Mondeo.

По данным властей, он нанес мальчику не менее 10 ножевых ранений. Ребенок был доставлен в больницу, где позднее скончался.

В районе Мосехона была развернута масштабная операция: нападавшего искали десятки полицейских патрулей, к поискам также подключилась авиация.

В понедельник были проведены обыски по двум адресам. По одному из них задержали нападавшего.

В воскресенье днем местные жители собрались у здания мэрии, чтобы почтить память погибшего минутой молчания.

«Это печальный день, город сломлен болью. Каждое убийство болезненно, но намного болезненнее убийство невинного ребенка, который сегодня утром играл в футбол со своими друзьями», — сказала мэр Мосехона Консепсьон Седильо.

В городе с населением около 5 тысяч человек был объявлен трехдневный траур.

«С большой грустью получила известие об убийстве несовершеннолетнего в Мосехоне (Толедо) после нападения с острым предметом. Гражданская гвардия развернула широкомасштабную операцию по аресту преступника», — написала представитель правительства в регионе Кастилья-Ла-Манча Милагрос Толон.

Как пишет El Pais, семья погибшего владеет популярной пекарней в городе, а сам мальчик был болельщиком клуба «Атлетико Мадрид» и членом местной молодежной команды.