"Убеждал оформить на себя кредиты": капитан полиции раскаялся в суде в Костанайской области

В Костанайской области бывшему сотруднику правоохранительных органов вынесли приговор за мошенничество. Он раскаялся в содеянном и признал свою вину, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Денисовском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего участкового инспектора полиции, обвиняемого в совершении неоднократных фактов мошенничества (пп.1,4 ч.3 ст.190 и ч.3 ст.24 УК РК).

"С октября 2022 года по июнь 2023 года капитан полиции в селах Перелески и Крымское Денисовского района Костанайской области путем обмана и злоупотребления доверием своих односельчан под различными несоответствующими действительности предлогами убеждал их оформить на себя кредиты в банках второго уровня", - установил суд.

Общая сумма материального ущерба составила более 31 млн тенге.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.

"В суде подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Большинство потерпевших по делу просили суд не лишать его свободы", - отметили в суде.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, признание вины подсудимым, его чистосердечное раскаяние и наличие у него троих малолетних детей.

В качестве отягчающего обстоятельства учтено совершение правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

"С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств дела и отсутствия возмещение материального ущерба потерпевшим суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении суда.

В соответствии с ч.1 ст.49 УК осужденный лишен специального звания "капитан полиции". Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.