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Жителя Степногорска подозревают в тайном оформлении кредита на шесть млн тенге на тещу

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Пачка денег лежит на графике рядом с калькулятором, телефоном и ручкой
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жителя Степногорска подозревают в мошенничестве - жертвой преступления стала его теща. На нее оформили кредит в шесть миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

О задолженности пострадавшей рассказал ее сын, которому позвонили коллекторы. После женщина обратилась в полицию.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что кредит на потерпевшую оформил зять, заявили в ДП.

Выяснилось, что заявительница по его просьбе, предоставила мужчине свободный доступ к своему банковскому приложению.

В итоге на ее имя был оформлен кредит на сумму свыше 6,3 млн тенге.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 190 УК РК "Мошенничество", устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Согласно части 2 статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149525-zhitelya-stepnogorska-podozrevayut-v-taynom-oformlenii-kredita-na-shest-mln-tenge-na-teshchu/

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