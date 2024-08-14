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Казахстанка потеряла более миллиона тенге, связавшись с "тарологом" из интернета

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Гадалка держит в руках шар
Гадалка. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанка нашла в соцсетях объявление об услугах таролога, нумеролога и астролога. Связавшись с автором рекламы, она лишилась более миллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

35-летняя жительница села Акмол обратилась в полицию с просьбой найти девушку, которой она передала 1 199 000 тенге. Было начато досудебное производство.

Как оказалось, потерпевшая в соцсетях увидела рекламу услуг таролога, нумеролога и астролога.

"В описании было сказано, что здесь помогут снять сглаз и порчу. Помимо этих услуг, дополнительно необходимо оплатить стоимость использованной свечи - 10 тысяч тенге, также необходимо принести в жертву барана, цена которого 50 тысяч тенге. Также женщине сообщили, что ее жизни и жизни ее ребенка грозит опасность, чтобы этого избежать, необходимо отправить еще 700 тысяч тенге. Каждый раз запросы услугодателя росли в геометрической прогрессии", - говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Потерпевшая слишком поздно поняла, что попалась на мошенническую схему.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую - 22-летнюю жительницу Павлодара.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149054-kazahstanka-otdala-bolee-milliona-tenge-poveriv-gadalke-chto-ey-i-ee-rebenku-grozit-opasnost/

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