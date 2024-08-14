Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Задержаны предполагаемые заказчик и исполнитель поджога Land Cruiser павлодарки

Опубликовано:

Задержание в Павлодаре
Задержание. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре задержаны предполагаемый заказчик и исполнитель поджога Toyota Land Cruiser местной жительницы. Проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые, причастные к совершению поджога автомашины Toyota Land Cruiser 200.

"Установлено, что житель Павлодара заранее организовал и спланировал данное преступление за денежное вознаграждение. Поджечь автомобиль он предложил жителю Алматы, который, согласившись, использовал легковоспламеняющуюся жидкость и совершил поджог на парковке дома по улице Майры, а после скрылся с места преступления", - рассказали в ДП Павлодарской области.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества проводится досудебное расследование. Подозреваемые задержаны.

Наказание за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества

Согласно ст.202 УК РК:

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние: 

1) совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом; 

2) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью; 

3) совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или общественного долга либо в отношении его близких родственников по тем же мотивам; 

4) совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды; 

5) причинившее крупный ущерб, –

наказывается штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие: 

1) по неосторожности смерть человека; 

2) причинение особо крупного ущерба, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148903-zaderzhany-predpolagaemye-zakazchik-i-ispolnitel-podzhoga-land-cruiser-pavlodarki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie