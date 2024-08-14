Задержаны предполагаемые заказчик и исполнитель поджога Land Cruiser павлодарки
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В Павлодаре задержаны предполагаемый заказчик и исполнитель поджога Toyota Land Cruiser местной жительницы. Проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
По информации пресс-службы ведомства, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые, причастные к совершению поджога автомашины Toyota Land Cruiser 200.
"Установлено, что житель Павлодара заранее организовал и спланировал данное преступление за денежное вознаграждение. Поджечь автомобиль он предложил жителю Алматы, который, согласившись, использовал легковоспламеняющуюся жидкость и совершил поджог на парковке дома по улице Майры, а после скрылся с места преступления", - рассказали в ДП Павлодарской области.
По факту умышленного уничтожения чужого имущества проводится досудебное расследование. Подозреваемые задержаны.
Наказание за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества
Согласно ст.202 УК РК:
1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние:
1) совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом;
2) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью;
3) совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или общественного долга либо в отношении его близких родственников по тем же мотивам;
4) совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды;
5) причинившее крупный ущерб, –
наказывается штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие:
1) по неосторожности смерть человека;
2) причинение особо крупного ущерба, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148903-zaderzhany-predpolagaemye-zakazchik-i-ispolnitel-podzhoga-land-cruiser-pavlodarki/