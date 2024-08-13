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19-летнего алматинца осудили на 10 лет за психотропные вещества

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Решетка с замком и полицейский
Решетка. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд Алматы приговорил к 10-летнему сроку жителя города за приобретение и хранение психотропных веществ в целях сбыта, передает NUR.KZ со ссылкой на городские суды.

В суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении П. Его обвиняли в приобретении и хранении психотропных веществ в целях сбыта (пункты 1, 3 части 3 статьи 297 УК РК).

Как сообщается в Telegram-канале судов, в октябре прошлого года осужденный, не имея постоянного источника дохода, для получения прибыли от сбыта психотропных веществ по предварительному сговору группы лиц через Telegram-канал незаконно приобрел их.

Вещества он хранил в своем авто. Однако в тот же день полицейские его остановили, в результате обыска машины были изъяты 25 штук данных веществ.

Подсудимый вину не признал. Смягчающим обстоятельством признан его возраст - 19 лет. Парня приговорили к 10 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 УК РК, приобретение и хранение психотропных веществ в целях сбыта наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148477-19-letnego-almatinca-osudili-na-10-let-za-narkotiki/

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