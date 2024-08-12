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Ужасающие подробности нападения на детей раскрыли в прокуратуре Алматинской области

Опубликовано:

Человек держится за решетку
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: pexels.com

Досудебное расследование в отношении мужчины, подозреваемого в нападении на детей в Алматинской области, окончено, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

В феврале в соцсетях появилась информация о том, что некий мужчина ворвался в дом с несколькими детьми в отсутствие родителей в Алматинской области, пытал их и наносил ножевые ранения. В полиции подтвердили факт нападения на детей, подозреваемого вскоре задержали.

В прокуратуре области сегодня сообщили, что досудебное расследование в отношении подозреваемого закончено. Наряду с этим стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК - "Изнасилование".

"Досудебное расследование в отношении И. по части 4 статьи 120, пунктам 5, 7 части 2 статьи 126, части 2 статьи 149, части 1 статьи 120 УК РК окончено, и дело в порядке статьи 300 УПК поступило в прокуратуру района.

По результатам изучения будет решен вопрос о направлении дела в суд для рассмотрения по существу. Остальные детали не могут быть разглашены в порядке статьи 201 УПК РК", - говорится в сообщении.

Согласно части 1 статьи 120 УК РК, изнасилование наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. А в соответствии с частью 4 данной статьи - пожизненным лишением свободы.

Согласно пунктам 5,7 части 2 статьи 126 УК РК, незаконное лишение свободы в отношении двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии с частью 2 статьи 149 УК РК, нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения, или в ночное время наказываются:

  • штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147773-uzhasayushchie-podrobnosti-napadeniya-na-detey-raskryli-v-prokurature-almatinskoy-oblasti/

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