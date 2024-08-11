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Обыски и задержания провели в ЗКО (видео)

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Задержание в ЗКО
Задержание. Кадр из видео: instagram.com/policebqo

В Западно-Казахстанской области провели спецоперацию по задержанию предполагаемой преступной группы, которую подозревают в кражах на территории города Аксай, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации на официальной странице ведомства в Instagram, сотрудниками криминальной полиции ОП Бурлинского района во время проведения оперативно-розыскных мероприятий при содействии службы безопасности одного из предприятий была задержана предполагаемая преступная группа, состоящая из трех парней. Их подозревают в кражах чужого имущества на территории города Аксай.

"Установлено, что молодые люди похищали медные кабели, принадлежащие одному из нефтегазовых предприятий Бурлинского района, а также похитили аккумуляторные батареи, принадлежащие одному из акционерных обществ", - рассказали в ДП ЗКО.

Как отметили в ведомстве, задержанные являются жителями Аксая. При проведении санкционированных обысков по месту жительства у подозреваемых было частично изъято похищенное.

Кроме того, полицейскими установлен скупщик, которому злоумышленники сбывали похищенное. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Ущерб устанавливается.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по шести эпизодам. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Кража, совершенная: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Кража, совершенная: 

1) в крупном размере;  

2) неоднократно; 

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

4. Кража, совершенная: 

1) преступной группой; 

2) из нефтегазопровода; 

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147412-obyski-i-zaderzhaniya-proveli-v-zko-video/

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