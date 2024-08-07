Хищение 57 млн: в Антикоре раскрыли подробности дела против экс-директора ФК "Акжайык"

Официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве озвучил подробности дела в отношении бывшего директора ФК "Акжайык", передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Бигайдарова, экс-директора футбольного клуба "Акжайык" подозревают в хищении бюджетных денег.

"Он подозревается в хищении бюджетных средств путем обмана на сумму 57 млн тенге, выделенных управлением физической культуры и спорта ЗКО ФК "Акжайык", под видом оказанных услуг по тренировки детей в рамках подушевого финансирования по программе "Арт спорт", - заявил Бигайдаров.

По его данным, с санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в рамках досудебного расследования задержан бывший директор ТОО "ФК Акжайык". При этом, в Сети писали, что задержали бывшего директора ФК "Акжайык" Азамата Шайхы.

По информации официального сайта клуба, местная команда с 2006 года называется "Акжайык". Регулярно выступает в чемпионате Казахстана, попеременно в Высшем или Первом дивизионах.

Наилучшим успехом ФК "Акжайык" является сезон 2012 года, в котором уральские футболисты заняли восьмое место. В том числе, обыграв в западном дерби всех западных команд в домашнем и в выездных играх, в том числе и ФК "Каспий" из Актау в рамках Кубка Казахстана.