Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Хищение 57 млн: в Антикоре раскрыли подробности дела против экс-директора ФК "Акжайык"

Опубликовано:

ФК "Акжайык"
ФК "Акжайык". Иллюстративное фото: instagram.com/fcakzhayik

Официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве озвучил подробности дела в отношении бывшего директора ФК "Акжайык", передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Бигайдарова, экс-директора футбольного клуба "Акжайык" подозревают в хищении бюджетных денег.

"Он подозревается в хищении бюджетных средств путем обмана на сумму 57 млн тенге, выделенных управлением физической культуры и спорта ЗКО ФК "Акжайык", под видом оказанных услуг по тренировки детей в рамках подушевого финансирования по программе "Арт спорт", - заявил Бигайдаров.

По его данным, с санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в рамках досудебного расследования задержан бывший директор ТОО "ФК Акжайык". При этом, в Сети писали, что задержали бывшего директора ФК "Акжайык" Азамата Шайхы.

По информации официального сайта клуба, местная команда с 2006 года называется "Акжайык". Регулярно выступает в чемпионате Казахстана, попеременно в Высшем или Первом дивизионах.

Наилучшим успехом ФК "Акжайык" является сезон 2012 года, в котором уральские футболисты заняли восьмое место. В том числе, обыграв в западном дерби всех западных команд в домашнем и в выездных играх, в том числе и ФК "Каспий" из Актау в рамках Кубка Казахстана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145736-hishchenie-57-mln-tenge-v-antikore-raskryli-podrobnosti-dela-protiv-eks-direktora-fk-akzhayyk/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie