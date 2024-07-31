Бывший аким СКО Самат Ескендиров попал под суд

В Акмолинской области в суде рассматривается дело по обвинению в мошенничестве в отношении экс-сенатора, бывшего акима Северо-Казахстанской области Самата Ескендирова, передает NUR.KZ.

Как рассказали в Акмолинском областном суде, дело рассматривается в Кокшетауском городском суде. Процесс идет с июня, следующее заседание назначено на 1 августа, ожидается допрос потерпевших. В списке лиц, подлежащих вызову в суд, указано 266 человек.

Самат Ескендиров обвиняется по ст.190 ч.4 п.2 (Мошенничество). По данным следствия, он подозревается в том, что путем обмана завладел правом жителей села Акылбай Бурабайского района на их условные земельные доли, незаконно приобретя чужое имущество двух или более лиц с причинением материального ущерба.

В отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

По информации официального сайта акимата СКО, Ескендиров Самат Сапарбекович родился 24 июня 1966 года в селе Симферопольское Зерендинского района Кокчетавской (ныне Акмолинской) области. Акимом Северо-Казахстанской области был в 2013-2014 годах.

До этого с сентября 2011 года по январь 2013 года являлся депутатом сената.

Добавим, что согласно ст.190 ч.4 п.2 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях совершения его лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.