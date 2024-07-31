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Казахстанец не вернулся в колонию, уехал на чужом авто и получил новый срок

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Угон автомобиля
Мужчина вскрывает авто. Иллюстративное фото: koldunova / Getty Images

В СКО вынесли приговор по уголовному делу о совершении злостного нарушения в виде уклонения от отбывания наказания и угоне автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, Кызылжарским районным судом рассмотрено уголовное дело за совершение угона автомашины (ч.1 ст.200 УК РК) и уклонение от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, пользуясь правом передвижения без конвоя, невозвращение в установленные сроки в исправительное учреждение (ч.1 ст.427 УК РК).

Выяснилось, что осужденный, отбывая уголовное наказание в учреждении минимальной безопасности, находился на рабочем объекте.

"В конце рабочего дня после пяти часов вечера он покинул территорию рабочего объекта и не явился в расположение учреждения. В период нахождения вне исправительного учреждения совершил также угон автомашины", - установил суд.

Днем 14 июня 2024 года, около 15.40, при проведении поисковых мероприятий сотрудниками учреждения осужденный был задержан.

"Вина подсудимого в суде доказана. Подсудимый вину признал", - уточнили в суде.

Отмечается, что данное преступление было совершено до полного отбытия наказания по предыдущему приговору Кызылжарского районного суда, по которому у подсудимого имелся неотбытый срок 2 года 4 месяца 15 дней.

Наказание по ч.1 ст.200 и ч.1 ст.427 УК РК назначили на основании ч.3 ст.58 УК РК по совокупности уголовных правонарушений.

"Учитывая наличие неотбытого срока по первому приговору, по правилам ч.1, 4 ст.60 УК РК путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору от 26 июля 2022 года окончательно назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - пояснили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Согласно ч.1 ст.427 УК РК невозвращение в исправительное учреждение осужденного, которому разрешен краткосрочный выезд за пределы места лишения свободы по истечении срока выезда, а равно осужденного, пользующегося правом передвижения без конвоя либо находящегося под надзором, совершенное с целью уклонения от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, наказывается лишением свободы на срок до двух лет. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142697-kazahstanec-ne-vernulsya-v-koloniyu-uehal-na-chuzhom-avto-i-poluchil-novyy-srok/

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