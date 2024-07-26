Задержали во дворе дома: иностранца подозревают в распространении закладок с наркотиками в Алматы
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Иностранец был разоблачен в закладках наркотиков полицейскими в Алматы, сообщили в МВД РК, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал ведомства.
26-летний мужчина был задержан оперативниками во дворе одного из домов по улице Жандосова, в Бостандыкском районе Алматы.
В ходе его личного обыска стражи порядка изъяли свертки и пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, со специфическим запахом.
"Далее был проведен обыск по месту временного жительства иностранного гражданина. В доме были найдены еще 14 пакетов с веществом аналогичного характера. По данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-химическая экспертиза. По предварительным данным, задержанный является закладчиком наркотиков. В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление “работодателей” подозреваемого и канал поставки наркотиков в мегаполис", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабай.
В интересах следствия иная информация распространению не подлежит, добавили в полиции.
Напомним, в июне в Астане задержаны иностранцы, которых подозревают в сбыте наркотиков - оба, по данным полиции, являются приверженцами нетрадиционных религиозных течений. Было установлено, что наркотическое вещество гашиш поступало наркодилерам из южных регионов страны.
А в январе КНБ задержал двух иностранцев во время изготовления наркотиков близ Алматы. В ходе обысков из незаконного оборота изъято 30 кг готовой продукции - психотропного вещества "альфа-PVP", а также более 5,5 тонн прекурсоров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2139981-zaderzhali-vo-dvore-doma-inostranca-podozrevayut-v-rasprostranenii-zakladok-s-narkotikami-v-almaty/